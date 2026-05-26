Frontiers: корейская капуста помогает поддерживать уровень холестерина в норме

Ученые из Университета Чунан в Южной Корее выяснили, что регулярное употребление кимчи может быть связано с более благоприятным уровнем холестерина. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.В исследовании приняли участие 4666 взрослых жителей Южной Кореи. Авторы изучали связь между потреблением кимчи и дислипидемией — нарушением жирового обмена, при котором повышается уровень «плохого» холестерина или снижается уровень «хорошего» холестерина HDL, защищающего сосуды и сердце.Особое внимание ученые уделили кимчи из пекинской капусты — одному из самых распространенных вариантов традиционного корейского блюда. Анализ показал, что у мужчин, употреблявших одну-две порции блюда в день, реже выявлялся повышенный общий холестерин.У женщин связь оказалась несколько иной: употребление одной-двух порций, а также трех и более порций кимчи в день ассоциировалось с меньшим риском снижения уровня HDL — так называемого «хорошего» холестерина, который участвует в выведении избытка жиров из сосудов.Исследователи предполагают, что положительный эффект может быть связан с процессом ферментации, высоким содержанием клетчатки и биоактивных веществ в овощах. Кроме того, ферментированные продукты способны влиять на состав кишечной микрофлоры, которая также участвует в регуляции обмена веществ.Авторы подчеркивают, что исследование выявило статистическую связь, но не доказывает прямое влияние кимчи на уровень холестерина. По их словам, продукт не следует рассматривать как самостоятельное средство лечения, однако он может быть частью сбалансированного питания, поддерживающего здоровье сердечно-сосудистой системы.

