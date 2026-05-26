Россиянам назвали отличия аллергии от простуды

Затяжное течение «простуды» у ребенка может оказаться аллергиейПо ее словам, характерными симптомами аллергии являются сильный зуд в носу, приступообразное чихание, зуд и покраснения глаз, заложенность носа и слезотечение. Проявление данных симптомов при нормальной температуре тела может указывать на аллергическую реакцию.«Пациенты часто рассказывают, что у ребенка появились сильный насморк, чихание и зуд глаз “как при простуде”, но температура при этом не повышалась. Именно отсутствие температуры часто становится важным признаком в пользу аллергии», — назвала отличие Могирева.

