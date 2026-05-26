Эксперты раскрыли секрет, как выбрать качественную клубнику

Уже сейчас на рынках начинает появляться свежая клубника. И многие любители этой ягоды спешат приобрести полезное угощение. Однако, чтобы не разочароваться в покупке, следует придерживаться ряда правил. Эксперт раскрыли секрет выбора качественной клубники.Начиная с апреля, сообщает "МК в Волгограде", на прилавках магазинов появляется клубника выращенная в России. Чтобы приобрести действительно качественную ягоду, следует покупать ее в санкционированных местах, потому как в таком случае можно быть уверенными, что продукт прошел все лабораторные проверки и хранится в правильных условиях.Сама ягода должна быть блестящей, но сухой, а цвет ее – равномерным и не слишком темным. Потемнение говорит о переспелости клубники. Желтые зернышки могут рассказать о сладости покупки: чем зернышки глубже, тем слаще будет клубника.Перед покупкой эксперты рекомендуют попробовать ягоду, чтобы убедиться в ее вкусовых качествах. А после покупки желательно перебрать клубнику, убрав подавленную или мягкую из общего контейнера. Мыть же ягоды рекомендуется перед употреблением, чтобы она не портилась как можно дольше.

