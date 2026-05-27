Врач посоветовал бить тревогу при появлении одного симптома в туалете
По словам специалиста, такое состояние может быть связано с так называемой «диареей переполнения». Она возникает, когда в кишечнике скапливается большое количество затвердевшего кала, а наружу выходит только жидкость. Из-за этого человеку может казаться, что у него обычная диарея, хотя на самом деле проблема связана с тяжелым запором.
«Рак толстой кишки иногда может маскироваться под запор или диарею переполнения», — предупредил Салхаб. Врач отметил, что особенно опасными считаются симптомы, которые сопровождаются болью в животе, вздутием, кровью в стуле, потерей веса, анемией или рвотой. При появлении таких признаков он посоветовал как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий