Эксперт Вознюк назвал одну из возможных причин развития рассеянного склероза

Хронический стресс может быть одной из причин развития рассеянного склероза. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС главный внештатный специалист-невролог Минздрава РФ по СЗФО, директор НИИ неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова Игорь Вознюк."Сегодня рассматриваются среди причин, которые приводят к изменениям иммунитета, не только инфекционные заболевания, как это было раньше, например, как осложнение после перенесенного тяжелого гриппа или тяжелой вирусной инфекции, или как элементы медленно протекающих нейроинфекций. На сегодняшний день это могут быть неспецифические факторы, в том числе и хронический стресс, нахождение в условиях тяжелой агрессивной среды, может быть условий жизни или труда, дискриминирующих человека, снижающих уровень иммунитета", - сказал он.По словам эксперта, в связи с этим становится понятно, почему за последние годы сильно изменился профиль пациентов с диагнозом "рассеянный склероз". Если раньше традиционным стартом заболевания считался возраст от 20-25 лет до 30-35 лет, то сегодня стали чаще встречаться пациенты детского возраста. Кроме того, есть тенденция к развитию заболевания в более взрослом возрасте - в 40-50 лет. Также 10-15 лет назад рассеянный склероз чаще диагностировали у женщин, сейчас же количество мужчин и женщин стало соизмеримым.Как отметил Вознюк, средняя распространенность заболевания находится на уровне один случай на тысячу человек, но последние годы есть тенденция к увеличению."Например, если мы возьмем в пересчете на Петербург, то на наше более 5 млн население по расчетным данным должно было быть около 5 тыс. пациентов, но реально наблюдается и сопровождается почти 8,5 тыс.", - сказал он.Специалист подчеркнул, что такая тенденция связана с тем, что иммунитет у населения стал более уступчивым. С другой стороны, существенно выросли возможности медицины - доступность методов диагностики в рамках любых заболеваний стали высокими.Рассеянный склероз - это хроническое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, при котором иммунная система ошибочно атакует миелиновую оболочку нервных волокон. Всемирный день борьбы с этим заболеванием отмечается ежегодно в конце мая.

