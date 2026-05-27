Одна жизненно важная функция организма связывает разные факторы риска деменции

Контроль за состоянием здоровья и образом жизни, связанными с деменцией, становится сизифовым трудом. В последние годы достижения в исследованиях позволили ученым выявить множество различных аспектов нашей жизни, связанных с риском развития деменции в пожилом возрасте. Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Science.Некоторые из них относительно легко изменить, например, тренировка мозга, диета и физические упражнения. Другие же гораздо сложнее контролировать и гораздо сложнее связать с простым изменением поведения.Хронический стресс, старение, сердечно-сосудистые заболевания и депрессия — все эти факторы по отдельности связывают с повышенным риском развития деменции, и теперь новый обзор опубликованных исследований предполагает, что между ними может быть общая нить.В заключение делается вывод, что общим знаменателем всех этих факторов является сон – а точнее, роль, которую сон может играть в очищении мозга от продуктов метаболизма, накапливающихся в течение дня.«Многие расстройства, повышающие риск развития деменции, также нарушают ритмы сна головного мозга», — говорит нейробиолог Майкен Недергаард из Университета Рочестера в США. «Наша работа предполагает, что это могут быть не отдельные явления. Они могут быть связаны между собой благодаря способности мозга выводить отходы во время сна».Сон — одна из главных загадок биологии животных. Мы знаем, насколько он важен: когда сон недостаточен, плох или нарушен, начинает происходить множество сбоев.Недавние исследования также показали, что сон может иметь решающее значение для поддержания жизнедеятельности организма. Например, исследование 2020 года выявило, что смертельное недосыпание у мух было связано с повреждениями не в мозге, а в кишечнике, что предполагает, что без сна метаболический износ может накапливаться быстрее, чем организм способен его восстанавливать.Более десяти лет назад, в 2012 году, лаборатория Недергаарда сделала открытие, которое произвело революцию в нейробиологии: глифатическая система и ее функции.Впервые обнаруженная у мышей, а затем и у людей, эта параваскулярная сеть, как полагают, способствует циркуляции спинномозговой жидкости по головному мозгу.Она может играть важную роль в удалении продуктов метаболизма. Некоторые ученые также предположили, что глифатическая система может способствовать выведению белков, связанных с болезнью Альцгеймера и болезнью Паркинсона.Некоторые исследования предполагают, что глифатическая система более активна во время сна, хотя одно примечательное исследование 2024 года на мышах показало обратное, что поднимает вопросы о связи между сном и очищением мозга, а также о том, как сон может влиять на риск развития деменции.В обзоре Недергаарда предполагается, что ситуация может быть сложнее, и что качество сна имеет важное значение для функционирования глифатической системы.«Сон — это не состояние покоя или бездействия», — говорит Недергард. «Во время сна мозг переходит в скоординированный ритм, который, по-видимому, поддерживает одну из его важнейших функций по поддержанию жизнедеятельности».Она фокусируется на группе нейромодуляторов — химических веществах мозга, таких как норадреналин, серотонин, дофамин и ацетилхолин, которые помогают регулировать такие процессы, как сон, настроение, мотивация и внимание.Несколько недавних исследований показали, что во время фазы небыстрого сна эти химические вещества пульсируют синхронно, то усиливаясь, то ослабевая примерно каждые 50 секунд.Это важно, потому что эти же химические вещества могут также воздействовать на кровеносные сосуды.Недергаард утверждает, что во время здорового сна этот ритм может способствовать мягкому расширению и сужению кровеносных сосудов, создавая волны, которые помогают перемещать спинномозговую жидкость по головному мозгу.При нарушении или вызванном приемом лекарств ритм сна может ослабевать или сбиваться, что потенциально снижает способность мозга выводить отходы.Это означает, что хронический стресс, психические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания и даже возрастные изменения сна могут мешать работе одной и той же системы поддержания сна в течение ночи.«На протяжении десятилетий мы рассматривали сон в основном с точки зрения памяти и восстановления», — говорит Недергард. «Сейчас появляется идея о том, что сон — это также высокоорганизованное состояние, связанное с транспортом жидкостей, которое помогает поддерживать здоровье мозга».Поскольку мы очень мало знаем о биологических причинах сна, трудно установить, существует ли причинно-следственная связь между сном и деменцией.Этот обзор по-прежнему не дает ответа на этот вопрос, но он предполагает, что связь между сном и общим состоянием здоровья неразрывна, и что ее изучение может иметь решающее значение для понимания широкого спектра проблем со здоровьем, а не только тех, которые затрагивают мозг.

