Продукты с магнием, которые полезно есть каждый день

Магний помогает регулировать нервную функцию, предотвращает такие заболевания, как артрит и диабет.Магний является одним из наиболее важных питательных веществ, которые организм получает с пищей. Этот микроэлемент имеет большое значение для функционирования мышц и нервов. Кроме того, дает энергию (низкий уровень магния может вызывать постоянное чувство усталости). Также многие врачи отмечают, что недостаток магния увеличивает риск высокого кровяного давления, сердечных заболеваний, диабета и даже артрита у женщин.Чтобы получать достаточно магния, в свой ежедневный рацион следует включить содержащие его продукты.Зеленые листовые овощи. По данным Министерства сельского хозяйства США, чашка сырого шпината содержит почти 7 мг магния, что помогает приблизиться к его ежедневной норме.Семена, орехи. Магнием особенно богаты миндаль, кешью, арахис.Жирная рыба. Сердечная ассоциация AHA рекомендует употреблять жирную рыбу по крайней мере два раза в неделю.Бобовые. Например, соя, богатая белком, также является отличным источником природного магния. Ее «родственники» фасоль, бобы, чечевица и горох тоже насыщены им.Авокадо. Половина авокадо содержит не менее 19 мг магния.Бананы. 100 граммов банановой мякоти дают около 30 мг магния. Вдобавок в них также очень много калия, благодаря чему употребление бананов идет на пользу сердцу.Йогурт. Благодаря высокому содержанию магния йогурт дает энергию, а за счет других своих компонентов помогает поддерживать здоровье кишечника и контролировать вес.Картофель. Свежий картофель полезно есть с кожурой, которая тоже содержит большую дозу магния.Сколько нужно магния? Суточная норма для мужчин – около 400 мг, для женщин – около 300 мг.

