Врач Мясников: любовь к виноградному соку может довести до диабета

По словам врача Александра Мясникова, пить виноградный сок гораздо вреднее, чем есть виноград.Известный своими телепрограммами, кардиолог Александр Мясников объяснил влияние винограда и сока из него на организм при склонности к диабету. Медик отметил, что цельный виноград в умеренном количестве приносит пользу, улучшая чувствительность клеток к инулину. Этот эффект обеспечивается действием компонентов винограда – клетчатки, высокой дозы антиоксидантов и фитонутриентов. В частности, исследования выявляли позитивное действие красных сортов винограда.В то же время любовь к виноградному соку может довести до диабета, предупредил доктор Мясников. Сок лишен клетчатки и тех микроэлементов, которые содержатся в кожуре и мякоти винограда. При этом в нем присутствует очень высокая концентрация сахара, так что его питье может спровоцировать резкий скачок уровня сахара в крови.«Возьмем здорового человека с факторами риска для диабета: виноград сам по себе, как и ряд других фруктов и ягод, может снимать у него риски перехода в диабет, а виноградный сок уже нет – он увеличивает риски», - рассказал специалист.

