AutoNeuro: У спорта выявили полезный эффект для нервной системы

Команда ученых из Бристольского университета выяснила, что регулярные физические упражнения оказывают позитивное влияние не только на работу сердечным сердца, но и на структуру нервной системы, управляющей ритмом. Результаты исследования опубликованы в журнале Autonomic Neuroscience (AutoNeuro).Исследователи занимались изучением звездчатых ганглий — небольших скоплений нервных клеток, локализованных в нижней части шеи и верхней части грудной клетки. Данные нервные узлы позволяют регулировать пульс, в частности, ускоряют работу сердца при стрессе или физической нагрузке.На протяжении десяти недель специалисты заставляли крыс выполнять умеренные аэробные упражнения в формате беговой дорожки, а потом сравнили их нервную систему с нетренированными грызунами при помощи трехмерной визуализации.Результаты оказались асимметричными: у тренированных грызунов в правом звездчатом ганглии выявили в четыре раза больше нейронов, нежели в левом. У нетренированных подопытных подобного различия не было.Изменения шли по-разному: в левом ганглии нервные клетки росли в размерах почти вдвое, а в правом — наоборот, уменьшались, но располагались плотнее. В итоге после тренировок общий объем нервных узлов уменьшался, особенно справа.Раньше было принято считать, что нервная система симметрично адаптируется к физическим нагрузкам. Новое исследование меняет это представление.Исследователи называют это проявлением нейропластичности — способности нервной ткани менять структуру под действием внешних факторов. Данный процесс неплохо изучен в головном мозге, но почти не был исследован в отношении сердца.Новые данные, считают учёные, помогут врачам точнее определять, какая из сторон нервной системы более значима при конкретных нарушениях.

