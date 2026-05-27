Остеопороз значительно увеличивает риск преждевременной смерти

При остеопорозе не только повышается риск переломов костей, но и значительно возрастает риск преждевременной смерти – по крайней мере, у женщин в постменопаузе. И наоборот, улучшение минеральной плотности костной ткани может также увеличить продолжительность их жизни.В недавнем исследовании китайская исследовательская группа изучила взаимосвязь между минеральной плотностью костной ткани, остеопоротическими переломами и риском преждевременной смерти у женщин в постменопаузе. Результаты были опубликованы в журнале Menopause.Остеопороз – это широко распространенное заболевание костей, характеризующееся снижением минеральной плотности костной ткани и увеличением частоты переломов. Исследователи объясняют, что глобальная распространенность заболевания в 2022 году составляла 19,7%, при этом женщины болели чаще, чем мужчины.Кроме того, предыдущие исследования показали, что у женщин в постменопаузе значительно выше уровень смертности в течение года после перелома бедра или позвонка. До сих пор оставалось неясным, существуют ли конкретные связи между минеральной плотностью костной ткани и риском преждевременной смерти.Используя данные 2977 женщин в постменопаузе, полученные в ходе Национального исследования здоровья и питания за 2005-2018 годы, исследовательская группа изучила, связана ли минеральная плотность костной ткани, измеренная в четырех точках бедренной кости, со смертностью.Риск смерти в течение периода наблюдения был значительно выше у женщин, как только минеральная плотность костной ткани бедренной кости достигала порогового значения для остеопороза или присутствовали остеопоротические переломы, сообщает группа исследователей.После учета всех потенциальных факторов влияния, остеопороз был связан с повышенным риском преждевременной смерти до 47 процентов, по мнению экспертов. Этот повышенный риск был особенно высок в диапазоне общей минеральной плотности костной ткани бедренной кости от 0,46 до 0,71 г/см?.«Остеопороз часто остается скрытой угрозой после менопаузы — несмотря на его глубокое влияние на жизнь женщин: от уменьшения роста, проблем с равновесием и снижения подвижности до физических деформаций, боли и даже преждевременной смерти», — прокомментировала результаты исследования Моника Кристмас, заместитель медицинского директора Общества по менопаузе.Профилактические меры, такие как диета, богатая кальцием (предпочтительно из натуральных продуктов), регулярные физические упражнения и, при необходимости, гормональная терапия, могут помочь не только улучшить здоровье костей, но и снизить риск преждевременной смерти.В целом, исследование подчеркивает, что минеральная плотность костной ткани бедренной кости и остеопороз могут указывать на риск преждевременной смерти у женщин в постменопаузе, причем риск смертности, по-видимому, особенно высок в определенных диапазонах плотности костной ткани.

