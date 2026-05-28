Врачи предупредили о перестающих действовать в жару лекарствах

Жара может повлиять как на безопасность, так и на эффективность лекарств, предупредила британский врач общей практики Асима Ханиф. Препараты, которые перестают действовать в жаркую погоду, она перечислила в беседе с The Mirror.По ее словам, наиболее подвержены воздействию жары антибиотики, ингаляторы от астмы, антигистаминные препараты, антидепрессанты, таблетки от высокого давления, инсулин, гормональные препараты, инъекционные препараты и препараты для диабетиков, такие как «Оземпик».«Высокие температуры могут изменить химическую стабильность лекарств, что означает, что они могут работать не так, как задумано, или со временем могут стать менее эффективными. Сложность в том, что тепловое повреждение не всегда заметно. Даже если лекарство выглядит нормально, оно все равно может пострадать от воздействия экстремальных температур», — рассказала Ханиф.Людям, которые берут лекарства в путешествия, специалистка посоветовала при необходимости использовать для хранения препаратов изотермические пакеты или изотермические дорожные сумки, а также пакеты с охлаждающей жидкостью.В свою очередь, Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) указало на то, что потерять свойства из-за жары могут парацетамол и ибупрофен, а аспирин может распасться на кислоты, которые сильно раздражают желудок. Большинство лекарств, включая таблетки, ингаляторы, эпипены и гормональные пластыри, в ведомстве порекомендовали хранить при температуре ниже плюс 25 градусов Цельсия.

