Отказ от одной привычки оказался способен снизить риск развития деменции

Отказ от курения может значительно снизить риск развития деменции и замедлить ухудшение когнитивных функций. К такому выводу пришли ученые из Чжэцзянского университета в Китае. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.Исследователи проанализировали данные более 32 тысяч взрослых людей, за которыми наблюдали в течение 25 лет. За это время было зафиксировано 5868 случаев деменции. Выяснилось, что у людей, бросивших курить, риск развития заболевания оказался заметно ниже по сравнению с продолжающими курить.Наиболее выраженный эффект наблюдался у тех, кто после отказа от сигарет набрал мало веса или вовсе не прибавил в массе. Участники с умеренным набором веса после отказа от курения также сохраняли более низкий риск деменции, тогда как при наборе более 10 килограммов связь становилась слабее.Ученые также обнаружили, что риск деменции продолжал снижаться с каждым годом после отказа от курения. Примерно через семь лет показатели бывших курильщиков почти сравнивались с показателями людей, которые никогда не курили.По словам авторов, результаты показывают, что отказ от курения может поддерживать здоровье мозга в долгосрочной перспективе. Однако важную роль играет и образ жизни после отказа от сигарет, включая контроль веса и общее состояние здоровья.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки