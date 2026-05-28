Хорошая физическая форма в 30 лет позднее положительно сказывается на артериях

У людей с хорошей физической подготовкой в возрасте 30-50 лет в более позднем возрасте артерии становятся более эластичными. Это показано в новом исследовании Каролинского института, опубликованном в журнале Scientific Reports. Эта связь сохраняется независимо от уровня холестерина и других факторов риска.Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти во всем мире. Одним из ранних признаков повышенного риска является уплотнение артерий, которое может способствовать инфаркту и инсульту. В данном исследовании ученые изучали, может ли физическая активность в молодом возрасте предсказать эластичность кровеносных сосудов в пожилом возрасте.Исследование основано на данных шведского лонгитюдного исследования SPAF-1958, проведенного под руководством Марии Вестерсталь, в рамках которого проводилось наблюдение за 425 участниками на протяжении всей их взрослой жизни. Участники были обследованы в возрасте 34, 52 и 63 лет.Исследователи оценивали физическую форму с помощью теста на велоэргометре, анализировали образцы крови для изучения липидов и измеряли жесткость артерий в возрасте 63 лет с помощью неинвазивного метода.Результаты показывают, что у людей с более высоким уровнем физической подготовки в возрасте 34 и 52 лет в возрасте 63 лет наблюдалось больше эластичных артерий. Эта взаимосвязь сохранялась даже после учета таких факторов, как артериальное давление, масса тела, курение и уровень холестерина. Однако ни уровень холестерина, ни более совершенные показатели так называемого «хорошего» холестерина ЛПВП не могли предсказать жесткость артерий.«Наши результаты показывают, что хорошая физическая форма в раннем возрасте связана со здоровьем сосудов в более позднем возрасте, независимо от традиционных факторов риска», — говорит Андреа Трифонос.По мнению исследователей, результаты показывают, что регулярная физическая активность может оказывать долгосрочное влияние на сердечно-сосудистое здоровье, которое не отражается одними лишь показателями липидов крови и другими распространенными маркерами риска.«Это подчеркивает важность поддержания хорошей физической формы с раннего взрослого возраста для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний», — говорит Трифонос.В настоящее время исследователи планируют провести повторное обследование участников в возрасте 68 лет, чтобы изучить, как изменения в физической форме с течением времени влияют на состояние сосудов в более позднем возрасте.Исследование проводилось в сотрудничестве с отделением клинической физиологии и отделением клинической химии кафедры лабораторной медицины, а также с Каролинской университетской больницей в Худинге.

