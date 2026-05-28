Врачи напомнили о смертельной угрозе столбняка

Столбняк остается одним из самых опасных инфекционных заболеваний. Его вызывают споры бактерии Clostridium tetani, поражающие нервную систему человека. Болезнь сопровождается сильным напряжением мышц и тяжелыми судорогами по всему телу. Специалисты Роспотребнадзора решили напомнить об опасности заболевания.Как сообщает "Волгоградская правда.ру", столбняк протекает крайне тяжело, поэтому главным способом защиты остается своевременная прививка. В России вакцинация проводится в рамках Национального календаря: детям прививки делают в 3, 4,5 и 6 месяцев, затем проводят ревакцинацию в 18 месяцев, а также в 6–7 и 14 лет. После этого взрослым необходимо повторять вакцинацию каждые десять лет независимо от возраста. Для профилактики применяются комбинированные вакцины АКДС и АДС-М. В экстренных случаях — при глубоких ранах, укусах животных, обморожениях и других травмах — врачи используют АС-анатоксин вместе с противостолбнячным иммуноглобулином.Особая опасность столбняка заключается в том, что коллективный иммунитет в данном случае не защищает человека. Болезнь не передается от зараженного к зараженному, однако споры бактерий постоянно присутствуют в окружающей среде. Поэтому даже если большинство людей привиты, непривитый человек все равно остается под угрозой смертельно опасной инфекции.Полностью избавиться от столбняка невозможно, поэтому медики настоятельно рекомендуют не отказываться от вакцинации и своевременно проходить ревакцинацию.

