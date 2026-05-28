Врачи напомнили о смертельной угрозе столбняка
Как сообщает "Волгоградская правда.ру", столбняк протекает крайне тяжело, поэтому главным способом защиты остается своевременная прививка. В России вакцинация проводится в рамках Национального календаря: детям прививки делают в 3, 4,5 и 6 месяцев, затем проводят ревакцинацию в 18 месяцев, а также в 6–7 и 14 лет. После этого взрослым необходимо повторять вакцинацию каждые десять лет независимо от возраста. Для профилактики применяются комбинированные вакцины АКДС и АДС-М. В экстренных случаях — при глубоких ранах, укусах животных, обморожениях и других травмах — врачи используют АС-анатоксин вместе с противостолбнячным иммуноглобулином.
Особая опасность столбняка заключается в том, что коллективный иммунитет в данном случае не защищает человека. Болезнь не передается от зараженного к зараженному, однако споры бактерий постоянно присутствуют в окружающей среде. Поэтому даже если большинство людей привиты, непривитый человек все равно остается под угрозой смертельно опасной инфекции.
Полностью избавиться от столбняка невозможно, поэтому медики настоятельно рекомендуют не отказываться от вакцинации и своевременно проходить ревакцинацию.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий