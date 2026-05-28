Медик Соломатина посоветовала пожилым людям пить вишневый сок

Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе вишни для пожилых людей.По словам врача-диетолога Соломатиной, в пожилом возрасте может быть очень полезен вишневый сок. Специалистка отметила, что напиток и вишни способствует хорошему засыпанию.«Вишня содержит гормон сна мелатонин. Из-за этого сок рекомендуется пить вечером, лучше – за час до сна», - поделилась Елена Соломатина с «Москвой 24».Диетолог посоветовала использовать трубочки для питья вишневого сока, поскольку он содержит кислоты, небезопасные для зубной эмали.Также медик высказалась о том, что правильнее всего употреблять самостоятельно приготовленный напиток. Для этого можно использовать даже замороженные ягоды, сок все равно будет более полезным, чем магазинное изделие, в котором могут содержаться консерванты, искусственные добавки. Соломатина добавила, что замороженная вишня может содержать больше витаминов и микроэлементов, чем привозная свежая.

