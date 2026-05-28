Диетолог Королева назвала вредные для диабетиков овощи

По словам диетолога Маргариты Королевой, диабетикам лучше отказаться от вареных картофеля, моркови, свеклы.Диетолог Королева сообщила в интервью:«Для диабетиков опасны овощи, у которых при термической обработке повышается гликемический индекс».Гликемический индекс (ГИ) является показателем, отражающим скорость, с которой уровень сахара в крови повышается после съеденной пищи. Высокий ГИ говорит о том, что продукт, обладающий таким индексом, провоцирует резкий всплеск сахара в крови. Обычно это происходит после употребления пищи, содержащей много быстро усваиваемых углеводов.Беседуя с «Москвой 24», диетолог Маргарита Королева уточнила, что термообработка картофеля, моркови и свеклы видоизменяет содержащиеся в них углеводы и превращает данные овощи в продукты с высоким гликемическим индексом. После этого они становятся вредными не только для диабетиков, но и для людей с метаболическими нарушениями, ожирением.Эксперт добавила, что таким пациентам овощи предпочтительнее употреблять сырыми, в виде салатов.«В целом сырые овощи – это продукты с низким гликемическим индексом. После них не будет выброса инсулина в большом объеме, не будут поддерживаться запущенные у диабетиков метаболические реакции», - констатировала диетолог.Также, добавила Королева, употребление сырых овощей благоприятно сказывается на кишечной микрофлоре.

