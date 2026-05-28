Нарколог раскрыла признак алкогольной зависимости

Психиатр-нарколог Юлия Перминова рассказала, безопасно ли употреблять спиртное раз в неделю, и раскрыла признак алкогольной зависимости.Перминова напомнила, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не существует ни безопасного количества алкоголя, ни безопасной частоты его употребления. «Есть такое понятие — "алкоголизм выходного дня". Если алкоголизация происходит регулярно, и ожидание выходных, желание пить становятся навязчивой идеей — это уже зависимость», — предупредила нарколог.Врач добавила, что при алкоголизме у человека также есть непреодолимая тяга к употреблению спиртных напитков, а также психическая и физическая зависимость от них. При этом она уточнила, что все люди воспринимают спиртное по-разному, поэтому заболевание у них может развиваться с разной скоростью.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки