Названа полезная для профилактики деменции привычка на кухне
По словам Кольхаас, ученые пришли к выводу, что приготовление домашней еды хотя бы раз в неделю связано с более низким риском когнитивных нарушений. Особенно заметный эффект наблюдался у людей, которые раньше редко проводили время на кухне. Авторы работы предположили, что кулинария помогает поддерживать активность мозга и сохранять навыки планирования и концентрации.
Комментируя эти выводы, Кольхаас назвала их предварительными, так как они не доказывают прямую связь между готовкой и защитой от болезни.
«Люди, которые регулярно готовят, могут лучше питаться, больше двигаться и в целом иметь более крепкое здоровье», — отметила эксперт.
Она добавила, для профилактики деменции важны физическая активность, полноценное питание и социальная вовлеченность.
Ранее невролог Кэролин Фредерикс предупредила, что изменения речи могут указывать на начало развития деменции. По ее словам, тревожным сигналом можно считать ситуации, когда человек забывает, о чем говорил несколько минут назад.
