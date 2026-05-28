Врач Аплетаева: регулярное потребление бекона грозит инфарктом или инсультом
Врач Аплетаева сообщила в интервью о вреде постоянного присутствия бекона в рационе человека. Медик отметила, что в беконе содержится высокая концентрация насыщенных жиров – усвоение столь жирного продукта становится значительной нагрузкой на поджелудочную железу.
«Могут возникнуть проблемы с пищеварением», – сказала эксперт, беседуя с «Москвой 24».
Кроме того, регулярное потребление бекона грозит прибавкой в весе, отложением жира на органах. Вдобавок злоупотребление этим продуктом негативно сказывается на уровне холестерина, излишки которого скапливаются в сосудах, повышая риск их закупорки.
«Это впоследствии способно привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как инфаркт, а также к инсульту», - предупредила Марина Аплетаева.
Медик добавила: здоровым людям полностью отказываться от бекона не обязательно, но есть его все-таки лучше реже. Людям с ожирением, атеросклерозом, больной печенью и хроническими сердечными нарушениями нужно консультироваться с лечащим врачом по поводу возможности употреблять данный продукт.
