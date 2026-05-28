Кардиолог перечислил опасные ошибки после тяжелых тренировок

Период после интенсивной тренировки определяет, станет ли спорт лекарством или фактором риска для сердца, отметил врач-кардиолог АО «Медицина» Евгений Кокин. Он объяснил, что некоторые привычки, которые спортсмены считают нормой, способны привести к обмороку, ишемии миокарда и даже тромбозу.Первая критическая ошибка, по словам врача, — резкая остановка на пике нагрузки. При активной работе мышцы ног выполняют роль насоса, помогая крови возвращаться к сердцу. Если резко прекратить движение, этот механизм отключается, сосуды остаются расширенными, а давление падает. Возникает риск постнагрузочной гипотензии и обморока. Чтобы избежать этого, нужна заминка — пять-семь минут спокойной ходьбы или легкой растяжки.Игнорирование тревожных сигналов тоже очень опасно, обратил внимание Кокин. Дискомфорт за грудиной, внезапная слабость, холодный пот, ощущение перебоев в сердце или необъяснимая одышка — не усталость, а возможный признак ишемии миокарда, предупредил кардиолог. Особенно опасно, если боль носит давящий характер и отдает в левую руку, челюсть или под лопатку, уточнил он. В таком случае, по словам врача, нужно немедленно прекратить нагрузку и, если боль не проходит в покое за три-пять минут, вызвать скорую.«Дефицит жидкости сгущает кровь, повышая риск тромбообразования. Но и избыточное потребление воды за раз создает лишнюю объемную нагрузку на сердце. Пить нужно небольшими порциями по 100–150 миллилитров каждые 15-20 минут.», — предупредил Кокин.Пренебрежение сном также считается серьезной ошибкой. Сердце, объяснил Кокин, восстанавливается не в зале, а во время отдыха. Хронический недосып повышает уровень кортизола и адреналина, что ведет к учащению пульса и росту давления даже в покое.Более того, специалист отметил, что самолечение энергетиками и стимуляторами после нагрузки вредит организму. Дело в том, указал он, что кофеин сужает коронарные сосуды и может спровоцировать спазм.Врач также привел практический чек-лист: заминка, восполнение жидкости малыми порциями, контроль пульса и оценка самочувствия. Пульс должен вернуться к исходному за 10–20 минут. Если он остается выше 100 ударов в минуту более получаса, это повод насторожиться, предупредил кардиолог. Перед началом интенсивных тренировок, особенно после 35–40 лет, Кокин рекомендовал пройти ЭКГ, ЭхоКГ и нагрузочный тест.

