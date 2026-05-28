Какая поза приводит к росту артериального давления, пояснила врач

Привычка сидеть «нога на ногу» в момент измерения давления может исказить показания тонометра, поскольку эта поза приводит к росту давления в среднем на 5-10 мм. рт.ст., рассказала Светлана Додонова, кардиолог клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Клинические исследования не раз подтверждали, что положение со скрещенными в коленях ногами при замерах артериального давления даёт ложное завышение показателей. Систолическое («верхнее») давление растет в среднем на 5–10 мм ртутного столба, а диастолическое («нижнее») — на 2–5 мм.Как работает? Во-первых, скрещивание ног приводит к механическому сдавливанию вен в подколенной ямке. Что заставляет дополнительному объему крови двигаться от нижних конечностей к грудной клетке. Сердцу приходится его перекачивать с большим усилием, что и сказывается на цифрах.Второй фактор: скрещивание ног является скрытой изометрической нагрузкой на мышцы бедер. Напряженные мышцы посылают сигнал нервной системе, что вызывает кратковременное сужение сосудов, пояснила доктор.5–10 миллиметров могут казаться незначительным отклонением. Но в медицине эта разница может стать критической. Ложноположительный результат может заставить человека принимать препараты, которые ему не нужны и вызывают побочные эффекты и избыточное снижение давления.

