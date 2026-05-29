Обычный продукт с дачи оказался способен вызвать галлюцинации
По словам Кашух, сам по себе зеленый картофель безвреден — такой цвет ему придает пигмент хлорофилл, который вырабатывается на свету. Однако вместе с ним в зеленом клубне накапливается яд соланин. «Если картошка позеленела, скорее всего, уровень соланина в ней высокий», — предупредила гастроэнтеролог и добавила, что этот яд не разрушается при термической обработке.
Если сварить позеленевший картофель в мундире и съесть его целиком с кожурой, можно получить опасную дозу токсина, добавила она. «Попав в желудок и кишечник, соланин раздражает и повреждает слизистую оболочку, может вызвать сильные боли в животе, многократную рвоту и понос, что быстро приводит к обезвоживанию», — рассказывает врач.
Кашух добавила, что интоксикация также нарушает передачу нервных импульсов, что может вызвать галлюцинации и спутанность сознания. Чтобы не отравиться позеленевшим картофелем, врач призвала хорошо чистить его от кожуры и срезать все глазки.
