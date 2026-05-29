Врач пояснил, почему мужчины часто игнорируют опасную болезнь легких
Исследование Всероссийского союза пациентов показало, что хотя бы раз в год за медицинской помощью обращаются около 40% мужчин и 60% женщин. Получается, что есть мужчины приходят к врачу в полтора раза реже.
Одной из главных причин подобного промедления эксперты называют устоявшиеся культурные установки. С детства мальчикам говорят, что некрасиво жаловаться, надо терпеть. Становясь взрослыми, они продолжают вести себя так, откладывая визит к врачу.
Как отмечает специалист, мужчины часто приходят к доктору уже тогда, когда болезнь начинает мешать работе или провоцирует серьезное обострение. Женщины чаще обращают внимание на ранние признаки, такие как одышка при подъеме по лестнице.
Авдеев подчеркнул: мужчины обычно считают нормой утренний кашель, особенно это касается курильщиков. Но хронический кашель с мокротой является одним из первых симптомов ХОБЛ.
Еще одной причиной запоздалого обращения является страх узнать серьезный диагноз. Они надеются, что проблема исчезнет сама, но ХОБЛ без лечения лишь прогрессирует.
Нехватка времени и загруженность работой – еще один повод откладывать визит к врачу. Работа и финансовое благополучие семьи считается выше собственного здоровья. Но проблема в том, что при раннем обращении как раз работоспособность можно сохранить, а опоздание чревато серьёзными последствиями.
Пульмонолог напомнил, что людям из группы риска стоит проходить спирометрию. Это исследование функции легких неболезненное и занимает около 15 минут.
