Врач пояснил, почему мужчины часто игнорируют опасную болезнь легких

Мужчины нередко игнорируют опасные симптомы хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), при которой проходимость дыхательных путей нарушена из-за воспаления. Об основных причинах такого невнимания к здоровью рассказал доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.Исследование Всероссийского союза пациентов показало, что хотя бы раз в год за медицинской помощью обращаются около 40% мужчин и 60% женщин. Получается, что есть мужчины приходят к врачу в полтора раза реже.Одной из главных причин подобного промедления эксперты называют устоявшиеся культурные установки. С детства мальчикам говорят, что некрасиво жаловаться, надо терпеть. Становясь взрослыми, они продолжают вести себя так, откладывая визит к врачу.Как отмечает специалист, мужчины часто приходят к доктору уже тогда, когда болезнь начинает мешать работе или провоцирует серьезное обострение. Женщины чаще обращают внимание на ранние признаки, такие как одышка при подъеме по лестнице.Авдеев подчеркнул: мужчины обычно считают нормой утренний кашель, особенно это касается курильщиков. Но хронический кашель с мокротой является одним из первых симптомов ХОБЛ.Еще одной причиной запоздалого обращения является страх узнать серьезный диагноз. Они надеются, что проблема исчезнет сама, но ХОБЛ без лечения лишь прогрессирует.Нехватка времени и загруженность работой – еще один повод откладывать визит к врачу. Работа и финансовое благополучие семьи считается выше собственного здоровья. Но проблема в том, что при раннем обращении как раз работоспособность можно сохранить, а опоздание чревато серьёзными последствиями.Пульмонолог напомнил, что людям из группы риска стоит проходить спирометрию. Это исследование функции легких неболезненное и занимает около 15 минут.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки