Скулы сведет от кислоты и разочарования. Диетолог рассказала северянам об ошибках похудения с помощью квашеной капусты

Квашеная капуста богата витамином C и органическими кислотами, но важно правильно употреблять полезный продукт во время диеты. Превентивный диетолог, нутрициолог и натуропат Виктория Кострова рассказала, можно ли похудеть с помощью квашеной капусты и как это делать правильно.Как нутрициолог, могу с полной уверенностью и даже особой любовью заявить, что квашеная капуста — это наш настоящий русский суперфуд. Квашеная капуста богата витамином С, органическими кислотами и является мощным синбиотиком, т.е. содержит как живые полезные бактерии, так и правильную клетчатку для их питания.Но если вы решите худеть, питаясь исключительно квашеной капустой, то вместе со снижением веса вас ждет и разочарование. В этом продукте практически нет белка. В условиях такого дефицита организм начнет расщеплять ваши собственные мышцы, чтобы выжить. Кроме того, в капусте совсем нет жиров, а без них дает сбой гормональная система. Ну и некоторая скрытая угроза кроется в соли. Поедание капусты в больших объемах непременно приведет к сильной задержке жидкости и тяжелым отекам.«И вишенкой или клюковкой на капустном торте будет избыток кислоты, который будет постоянно раздражать слизистую желудка, провоцируя боли и вздутие», — подытожила Кострова.Похудеть на такой монодиете можно, но вместе с весом стремительно истощится и ваше системное здоровье. Восстанавливать дефициты и лечить ЖКТ придется долго. Квашеную капусту стоит воспринимать как идеальное, функциональное дополнение к вашему основному рациону, но не его замену. Добавляйте по 100-150 граммов квашенной капусты к мясу или рыбе, и ваш организм точно будет вам благодарен.

