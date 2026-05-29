Легкие движения во время беременности связаны с более низким риском осложнений

Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of the American Medical Association, увеличение физической активности и сокращение времени, проведенного сидя, могут снизить риск неблагоприятных исходов беременности.Неблагоприятные исходы беременности — это осложнения, которые могут возникнуть во время беременности, родов или послеродового периода. К распространенным примерам относятся преждевременные роды, гестационный диабет, рождение детей с низкой массой тела для своего гестационного возраста и нарушения артериального давления. Они затрагивают примерно каждую пятую беременность и связаны с долгосрочными рисками сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения как для матери, так и для ребенка.Хотя известно, что физические упражнения снижают некоторые из этих рисков, сравнительно мало исследований посвящено влиянию на здоровье малоподвижного образа жизни и легкой повседневной активности. Поэтому Бетани Бароне Гиббс, эпидемиолог из Университета Западной Вирджинии (США), и ее коллеги решили изучить, как время, проведенное в сидячем положении, и низкоинтенсивные движения во время беременности связаны с риском осложнений.Исследовательская группа наблюдала за 470 беременными женщинами в трех штатах США (Айова, Пенсильвания и Западная Вирджиния) с ранних сроков беременности до родов. Каждая участница носила фитнес-трекер на бедре 24 часа в сутки в течение одной недели в каждом триместре. Исследователи также изучили медицинские карты участниц после родов, чтобы подтвердить наличие каких-либо осложнений.Они обнаружили, что примерно у 42% участников, которые вели малоподвижный образ жизни 10 часов и более в день, возникли осложнения.Эта группа подвергалась более чем в два раза большему риску возникновения проблем со здоровьем, чем те, кто в среднем проводил около семи часов в день в сидячем положении. И самым большим фактором, повышающим этот риск, было непрерывное сидение в течение часа и более. Между тем, среди женщин, которые сидели меньше всего, менее одной из пяти испытывали осложнения.Что касается выполнения действий, выходящих за рамки простого сидения, в статье говорится, что около семи часов легкой физической активности в день, даже просто стоя, а не сидя, снижают риск осложнений на 50%. И одним из главных преимуществ стояния является то, что оно связано с более низким уровнем нарушений артериального давления.Ходьба также, по-видимому, связана с меньшим количеством осложнений. Ученые обнаружили, что умеренная ходьба (6000 шагов в день) значительно снижает риски по сравнению с ходьбой менее 4000 шагов. Эти риски снижаются еще больше при ежедневном количестве шагов, приближающемся к 8500.«Меньшее количество времени, проведенного сидя, и увеличение физической активности с низкой интенсивностью были связаны с более низким риском неблагоприятных исходов беременности», — написали авторы исследования.В дальнейшем они предлагают: «Оптимизацию режимов физической активности меньшей интенсивности следует тщательно протестировать как стратегию улучшения здоровья во время беременности».

