Назван способ избавиться от старческого запаха

Старческий запах связан с окислительным стрессом и гормональными изменениями, рассказала нутрициолог Мишель Сэндс. Способ избавиться от него она назвала в беседе с Yahoo.По словам Сэндс, с возрастом антиоксидантная защита снижается, уровень гормонов меняется и кожа становится более уязвимой к окислительному стрессу. Это создает отчетливый затхлый, жирный, слегка травянистый запах, который многие люди связывают со старением, объяснила она. К плохой гигиене этот запах отношения не имеет — он связан с выделением на коже вещества под названием 2-ноненаль, трудно смываемого с кожи.Чтобы снизить окислительный стресс, Сэндс предложила изменить образ жизни: хорошо спать, наращивать мышечную массу, снизить потребление алкоголя и употреблять продукты, богатые антиоксидантами и полифенолами. Среди них специалист назвала яркие ягоды, зеленый чай, рыбу, богатую жирными кислотами омега-3, и овощи, богатые серой (брокколи и чеснок). Она также призвала уменьшить в рационе объем обработанных пищевых продуктов, сахара и жареной пищи.Кроме того, Сэндс предостерегла от автоматического вывода, что новый запах от человека является неизбежным признаком старения. «Внезапное изменение запаха тела иногда может свидетельствовать о проблемах с обменом веществ или болезнях. Организм постоянно общается с нами, и запах является одним из его предупреждающих сигналов», — отметила она.

