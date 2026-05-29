Дентальный лифтинг: как стоматология влияет на контуры лица

Улыбка влияет на внешность гораздо сильнее, чем принято считать. Состояние зубов, положение челюстей и особенности прикуса определяют пропорции нижней трети лица, поддерживают мягкие ткани и во многом формируют контур подбородка, губ и щек.Когда зубы стираются, смещаются или утрачиваются, меняется не только работа зубочелюстной системы, но и внешний вид. Но со всем эти помогает справиться дентальный лифтинг. Вместе со стоматологом-ортопедом и гнатологом Вячеславом Максимовым разбираемся, что представляет собой методика, кому она подходит и какие результаты можно ожидать.Что такое дентальный лифтинг«Дентальный лифтинг — это комплекс стоматологических методов, направленных на восстановление анатомии зубных рядов, правильной высоты прикуса и гармоничных пропорций нижней трети лица. Его задача заключается в улучшении улыбки и в возвращении опоры для мягких тканей лица», — говорит Вячеслав.После восстановления высоты прикуса и анатомии зубов ткани вновь получают необходимую опору, благодаря чему лицо выглядит более гармоничным и свежим. Дентальный лифтинг не относится к косметологическим процедурам и не является хирургической подтяжкой. Изменения достигаются за счет работы с зубами, прикусом и положением челюстей.Почему состояние зубов влияет на внешний вид лица«Зубочелюстная система тесно связана с мышцами лица, шеи, височно-нижнечелюстными суставами и мягкими тканями. Каждый зуб участвует в поддержании определенной высоты прикуса. Когда система работает правильно, мышцы находятся в физиологичном положении, ткани получают достаточную поддержку», — отмечает стоматолог-ортопед.При потере зубов, выраженной стираемости эмали или нарушениях прикуса происходят изменения:Уменьшается высота нижней трети лица;Губы становятся менее объемными;Углубляются носогубные складки;Теряется четкость овала лица;Появляются складки вокруг рта;Подбородок может выглядеть менее выраженным;Меняется положение нижней челюсти;Усиливается напряжение отдельных мышц лица.Подобные изменения нередко воспринимаются как естественные возрастные процессы, хотя во многих случаях они напрямую связаны с состоянием зубочелюстной системы.Какие проблемы помогает решить дентальный лифтинг«К числу основных показаний относятся потеря одного, нескольких или всех зубов, выраженная стираемость эмали, снижение высоты прикуса, нарушение положения зубов, дефекты прикуса, асимметрия улыбки», — комментирует эксперт.Также поводом для консультации становятся жалобы на дискомфорт в области височно-нижнечелюстного сустава, напряжение жевательных мышц, щелчки при открывании рта и трудности при пережевывании пищи.Восстановление утраченных зубовЕсли изменения внешности связаны с потерей зубов, одним из этапов лечения становится имплантация и последующее протезирование. Отсутствие даже нескольких зубов меняет нагрузку на челюсть: соседние зубы смещаются, объем костной ткани постепенно уменьшается.Особенно это заметно при длительном отсутствии боковых зубов — снижается высота прикуса и меняется положение нижней челюсти. Имплантация помогает восстановить опору для тканей и вернуть нормальную работу зубочелюстной системы.Роль виниров и коронок в дентальном лифтингеМикропротезирование помогает восстановить форму зубов и высоту прикуса. Для зоны улыбки часто используют виниры — тонкие керамические накладки, которые корректируют форму, длину и пропорции зубов.«Если зуб сильно разрушен, устанавливают коронки. Они полностью восстанавливают его форму и помогают вернуть правильную высоту прикуса. Благодаря этому улучшается поддержка губ и мягких тканей, что влияет и на внешний вид лица», — отмечает Вячеслав.Исправление прикуса как часть омоложенияНеправильный прикус может заметно влиять на пропорции лица. Например, при глубоком прикусе нижняя часть лица становится визуально короче, подбородок — менее выраженным, губы теряют объем. Наклон зубов также влияет на положение губ и профиль лица.«Для коррекции используют брекеты или прозрачные каппы. Во время лечения зубы постепенно занимают правильное положение, благодаря чему меняется не только улыбка, но и общий баланс черт лица. Иногда эти изменения заметны уже на первых этапах лечения», — говорит стоматолог-ортопед.Стоматологическая коррекция имеет свои ограничения. Если изменения внешности связаны с выраженными скелетными аномалиями, значительной асимметрией костей черепа или серьезными нарушениями строения челюстей, может потребоваться помощь челюстно-лицевого хирурга.«Также стоматологическое лечение не влияет на возрастные изменения кожи, связанные с потерей коллагена, выраженным птозом тканей или избытком кожи. В таких случаях для достижения желаемого результата может потребоваться консультация косметолога или пластического хирурга», — подытоживает эксперт.

