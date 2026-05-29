Терапевт Коваленко: мешки под глазами бывают признаком разных болезней

Терапевт Юлия Коваленко назвала патологии, которые могут проявляться внешне таким признаком как мешки под глазами.Терапевт Коваленко рассказала в интервью о разнообразных причинах возникновения мешков под глазами. Врач констатировала, что зачастую они возникают из-за долгого пребывания в статичном положении (сон в неудобной позе, авиаперелет). Также на их появление может влиять недостаток физической активности, употребление алкоголя.Распространенной причиной мешков под глазами бывает аллергия. Провоцирующим ее фактором может оказаться как некий продукт или напиток, так и бытовые химикаты – средства для уборки или для поддержания гигиены вплоть до зубной пасты и мыла.Юлия Коваленко добавила: мешки под глазами бывают признаком разных болезней«Причины этого могут скрываться в заболеваниях щитовидной железы, почечной патологии, сердечной недостаточности, низком уровне белка или калия в сыворотке крови», - поделилась медик с «Газетой.ru».При регулярном появлении мешков специалистка порекомендовала обратиться к терапевту для выявления возможных патологических причин подобного изменения с лицом. В случае появления только одного подглазного мешка следует проконсультироваться со стоматологом.

