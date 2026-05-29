Эксперт объяснил, чем может быть опасен недостаток движения

Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов объяснил в беседе с «Чемпионатом», чем может быть опасен недостаток движения. Работа за компьютером, транспорт, бытовые удобства — всё это приводит к гиподинамии, то есть снижению двигательной активности. А это, в свою очередь, становится причиной серьёзных проблем со здоровьем.«Недостаток движения напрямую связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и даже остеопороза. Чтобы снизить эти риски, важно регулярно двигаться. Даже простая ходьба в течение нескольких часов в неделю уже даёт заметный положительный эффект. При этом статистика показывает, что далеко не все люди уделяют внимание физической активности, хотя она играет ключевую роль в поддержании здоровья», — сказал эксперт.Особенно важна физическая нагрузка для сердца. Во время движения сердце начинает работать активнее: оно перекачивает больше крови, а значит, мышцы получают больше кислорода. Со временем регулярные нагрузки делают работу сердца более эффективной — оно начинает функционировать «экономнее», и пульс в состоянии покоя снижается. Это один из признаков хорошей физической формы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки