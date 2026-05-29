Левый и правый желудочки сердца по-разному сопротивляются при остановке сердца

Исследование, проведенное учеными из Национального центра сердечно-сосудистых исследований имени Карлоса III (CNIC), дает новое представление о фибрилляции желудочков, самом опасном типе сердечной аритмии.Исследование, опубликованное в журнале Cardiovascular Research, демонстрирует, что электрические сигналы, регистрируемые во время остановки сердца, вызванной фибрилляцией желудочков, предоставляют важную информацию о повреждении сердца и других жизненно важных органов, включая мозг.Фибрилляция желудочков является одной из основных причин внезапной сердечной смерти. По оценкам, только в Испании ежегодно происходит около 17 000 случаев внезапной сердечной смерти, большинство из которых являются результатом злокачественных аритмий, таких как фибрилляция желудочков.Большинство эпизодов фибрилляции желудочков происходит вне больницы, где показатели выживаемости значительно ниже и составляют менее 10%. Низкий уровень выживаемости объясняется тем, что дезорганизованная электрическая активность желудочков немедленно прекращает эффективную перекачку крови, вызывая глобальную ишемию и, если ее не остановить, смерть в течение нескольких минут.Исследование, проведенное под руководством доктора Дэвида Фильгейраса Рамы, руководителя группы передовых разработок в области механизмов и терапии аритмий в CNIC, также показывает, что правый желудочек лучше, чем левый, способен противостоять потере кровоснабжения и снабжения кислородом во время остановки сердца.«Эта разница генерирует градиенты электрической активации в сердце, которые отслеживают развитие основного повреждения. Более того, сигнал поверхностной электрокардиограммы (ЭКГ) во время остановки сердца, связанной с желудочковой аритмией, может быть использован для прогнозирования вероятности неврологического восстановления после госпитализации», — объясняет Фильгейрас Рама.Исследование показало, что эти различия были более выражены между эпикардом (наружной поверхностью сердца) и эндокардом (внутренней поверхностью), хотя различия также сохранялись между эпикардиальными слоями правого и левого желудочков.Более высокое сопротивление правого желудочка отразилось в более длительном сохранении его собственной электрической активности, что согласуется с лучшей сохранностью метаболизма и большей устойчивостью к ишемии. Эти результаты были подтверждены компьютерным моделированием, проведенным в сотрудничестве с Политехническим университетом Валенсии.«Клинические результаты подтверждают прогностическое значение поверхностной ЭКГ при остановке сердца, вызванной фибрилляцией желудочков, показывая, что она может выявлять пациентов, у которых больше шансов выздороветь без серьезных неврологических последствий», — говорит Фильгейрас Рама.Хорхе Гарсия Кинтанилья, старший научный сотрудник группы CNIC и член CIBERCV, испанской сети исследований сердечно-сосудистых заболеваний, добавляет, что «полученные результаты предоставляют ценную информацию, которая может помочь в разработке методов лечения, направленных на защиту левого желудочка и повышение его устойчивости к ишемии во время остановки сердца».Исследователь CNIC Андрес Редондо Родригес, соавтор исследования и член CIBERCV, подчеркивает важность междисциплинарного подхода к решению сложных проблем аритмии, таких как фибрилляция желудочков, что способствует разработке новых методов лечения в области, которая в последние десятилетия продемонстрировала ограниченный прогресс.

