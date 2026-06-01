Бобовые и соя могут снизить риск высокого кровяного давления, но важна дозировка
Рекомендации о том, что следует добавить в рацион для снижения артериального давления, зачастую гораздо менее конкретны. Врачи часто говорят пациентам, чего следует избегать, и, как правило, мало дают рекомендаций о том, как снизить эти показатели.
Новое исследование показало, что люди, которые потребляли больше бобовых и сои, реже страдали от высокого кровяного давления. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.
У людей, которые употребляли больше этих продуктов, был ниже риск развития гипертонии, причем защитный эффект достигал пика при определенной суточной норме потребления.
В основе этого лежит объединенный анализ данных примерно 300 000 взрослых из десятка более ранних исследований, в каждом из которых отслеживались диеты и у которых впоследствии развилось высокое кровяное давление, или гипертония.
Пять исследований проводились в США, а остальные — в Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. Результаты исследований были объединены группой ученых из Великобритании и Норвегии.
Дагфинн Ауне из Имперского колледжа Лондона рассматривает полученные результаты как доказательство того, что простое изменение рациона питания может помочь снизить кровяное давление.
У тех, кто ел меньше всего бобовых – фасоли, чечевицы, нута – вероятность развития этого заболевания была примерно на 16 процентов ниже, чем у тех, кто ел их в больших количествах. Для соевых продуктов, таких как тофу и эдамаме, этот показатель достиг 19 процентов. Эти различия могут показаться незначительными, но они становятся существенными для всего населения в целом.
Некоторые виды бобовых оказались полезными, но наибольшую защиту обеспечивала определенная суточная норма потребления. Когда команда сопоставила потребление пищи с риском, защитный эффект возрастал с каждой порцией, пока не достиг явного пика, а затем стабилизировался.
Для бобовых пик потребления приходится на примерно одну чашку вареной фасоли в день. У людей, употребляющих такое количество, вероятность развития высокого кровяного давления примерно на 30 процентов ниже, чем у тех, кто не употребляет бобы вообще.
Соя демонстрировала схожую динамику, но с одним нюансом. Ее польза достигала пика в более низком диапазоне, когда пациенты потребляли около 60-90 граммов в день, например, брусок тофу или большой стакан соевого молока. Это снизило риск почти на 29 процентов. Когда съели больше, линия выровнялась и осталась в таком положении.
Почему произошло такое выравнивание? Этот вопрос остается без ответа. Наиболее скудные доказательства были получены по сое, и это первый анализ, в котором соевые продукты и высокое кровяное давление рассматриваются отдельно.
Такое плато не редкость. В контролируемых исследованиях калий демонстрирует свой предел , когда эффект снижения артериального давления исчезает, как только его потребление превышает определенный диапазон.
Для ответа на этот вопрос потребуются исследования, направленные на проверку более высокого потребления сои и отслеживание результатов. Внутри организма механизмы дают подсказки. Бобовые и соя содержат калий и магний — минералы, которые, как давно известно исследователям, связаны со снижением артериального давления.
Клетчатка открывает еще один путь. Кишечные бактерии расщепляют ее на соединения, которые, по-видимому, способствуют расширению кровеносных сосудов. Соя также содержит природные соединения, которые, согласно более ранним исследованиям, способствуют снижению артериального давления у людей с уже повышенным давлением. Однако ничто из этого не доказывает причинно-следственную связь.
Но содержащиеся в них питательные вещества соответствуют тому, что нам уже известно о кровяном давлении, и отчасти поэтому команда сочла эти данные достоверными. Эти утверждения по-прежнему основаны на данных наблюдений. Они могут показать, что у людей, употребляющих бобовые и сою, показатели, как правило, ниже, но не могут доказать, что именно этот продукт является единственной причиной.
В целом, те, кто употребляет много бобовых, как правило, более здоровы, больше занимаются спортом и меньше курят. Анализ также не смог выявить способ приготовления пищи или другие компоненты рациона людей. Возможно, часть работы выполняют неучтенные факторы.
Тем не менее, связь оставалась стабильной в разных странах и при различных методах исследования, и исследователи наблюдали устойчивую взаимосвязь. По оценкам, от высокого кровяного давления страдают около 1,4 миллиарда взрослых во всем мире. В большей части Европы и Великобритании среднесуточное потребление бобовых составляет менее одной унции.
Это лишь малая часть того, что уже рекомендуют врачи для здоровья сердца, и данное исследование выявило уровень потребления, связанный с более низким риском.
Анализ показал, что наибольшую пользу приносит потребление примерно одной чашки бобов и двух-трех унций сои в день.
«Мы надеемся, что это вдохновит людей на то, чтобы включить в свой рацион больше бобовых и сои», — сказала Оне.
Бобовые не заменят лекарства от высокого кровяного давления, но они представляют собой недорогое и безопасное изменение рациона питания, которое приносит ощутимую пользу.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Кардиология
Добавить комментарий