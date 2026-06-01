Бобовые и соя могут снизить риск высокого кровяного давления, но важна дозировка

Причиной высокого кровяного давления является хорошо известный список вредителей, связанных с питанием, таких как соль, обработанные продукты и чрезмерное употребление алкоголя.Рекомендации о том, что следует добавить в рацион для снижения артериального давления, зачастую гораздо менее конкретны. Врачи часто говорят пациентам, чего следует избегать, и, как правило, мало дают рекомендаций о том, как снизить эти показатели.Новое исследование показало, что люди, которые потребляли больше бобовых и сои, реже страдали от высокого кровяного давления. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.У людей, которые употребляли больше этих продуктов, был ниже риск развития гипертонии, причем защитный эффект достигал пика при определенной суточной норме потребления.В основе этого лежит объединенный анализ данных примерно 300 000 взрослых из десятка более ранних исследований, в каждом из которых отслеживались диеты и у которых впоследствии развилось высокое кровяное давление, или гипертония.Пять исследований проводились в США, а остальные — в Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. Результаты исследований были объединены группой ученых из Великобритании и Норвегии.Дагфинн Ауне из Имперского колледжа Лондона рассматривает полученные результаты как доказательство того, что простое изменение рациона питания может помочь снизить кровяное давление.У тех, кто ел меньше всего бобовых – фасоли, чечевицы, нута – вероятность развития этого заболевания была примерно на 16 процентов ниже, чем у тех, кто ел их в больших количествах. Для соевых продуктов, таких как тофу и эдамаме, этот показатель достиг 19 процентов. Эти различия могут показаться незначительными, но они становятся существенными для всего населения в целом.Некоторые виды бобовых оказались полезными, но наибольшую защиту обеспечивала определенная суточная норма потребления. Когда команда сопоставила потребление пищи с риском, защитный эффект возрастал с каждой порцией, пока не достиг явного пика, а затем стабилизировался.Для бобовых пик потребления приходится на примерно одну чашку вареной фасоли в день. У людей, употребляющих такое количество, вероятность развития высокого кровяного давления примерно на 30 процентов ниже, чем у тех, кто не употребляет бобы вообще.Соя демонстрировала схожую динамику, но с одним нюансом. Ее польза достигала пика в более низком диапазоне, когда пациенты потребляли около 60-90 граммов в день, например, брусок тофу или большой стакан соевого молока. Это снизило риск почти на 29 процентов. Когда съели больше, линия выровнялась и осталась в таком положении.Почему произошло такое выравнивание? Этот вопрос остается без ответа. Наиболее скудные доказательства были получены по сое, и это первый анализ, в котором соевые продукты и высокое кровяное давление рассматриваются отдельно.Такое плато не редкость. В контролируемых исследованиях калий демонстрирует свой предел , когда эффект снижения артериального давления исчезает, как только его потребление превышает определенный диапазон.Для ответа на этот вопрос потребуются исследования, направленные на проверку более высокого потребления сои и отслеживание результатов. Внутри организма механизмы дают подсказки. Бобовые и соя содержат калий и магний — минералы, которые, как давно известно исследователям, связаны со снижением артериального давления.Клетчатка открывает еще один путь. Кишечные бактерии расщепляют ее на соединения, которые, по-видимому, способствуют расширению кровеносных сосудов. Соя также содержит природные соединения, которые, согласно более ранним исследованиям, способствуют снижению артериального давления у людей с уже повышенным давлением. Однако ничто из этого не доказывает причинно-следственную связь.Но содержащиеся в них питательные вещества соответствуют тому, что нам уже известно о кровяном давлении, и отчасти поэтому команда сочла эти данные достоверными. Эти утверждения по-прежнему основаны на данных наблюдений. Они могут показать, что у людей, употребляющих бобовые и сою, показатели, как правило, ниже, но не могут доказать, что именно этот продукт является единственной причиной.В целом, те, кто употребляет много бобовых, как правило, более здоровы, больше занимаются спортом и меньше курят. Анализ также не смог выявить способ приготовления пищи или другие компоненты рациона людей. Возможно, часть работы выполняют неучтенные факторы.Тем не менее, связь оставалась стабильной в разных странах и при различных методах исследования, и исследователи наблюдали устойчивую взаимосвязь. По оценкам, от высокого кровяного давления страдают около 1,4 миллиарда взрослых во всем мире. В большей части Европы и Великобритании среднесуточное потребление бобовых составляет менее одной унции.Это лишь малая часть того, что уже рекомендуют врачи для здоровья сердца, и данное исследование выявило уровень потребления, связанный с более низким риском.Анализ показал, что наибольшую пользу приносит потребление примерно одной чашки бобов и двух-трех унций сои в день.«Мы надеемся, что это вдохновит людей на то, чтобы включить в свой рацион больше бобовых и сои», — сказала Оне.Бобовые не заменят лекарства от высокого кровяного давления, но они представляют собой недорогое и безопасное изменение рациона питания, которое приносит ощутимую пользу.

