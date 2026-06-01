Врач раскрыла неожиданную опасность питья кофе натощак

Врач-невролог, доцент кафедры неврологии Пироговского университета Инна Филатова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о негативном влиянии кофе натощак, особенно в условиях недосыпа и хронического стресса.По ее словам, кофеин повышает уровень гормона стресса кортизола, что сказывается на нервной, сердечно-сосудистой системах и организме в целом.Эффект наиболее выражен при приеме кофе натощак, на фоне недосыпа, стресса или в высоких дозах. У некоторых пациентов это может провоцировать тахикардию, усиливать тревожность, ухудшать вариабельность вегетативной нервной системы, а также нарушать качество сна и усиливать хронический стрессовый фон.Кофеин перегружает гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, которая отвечает за адаптацию организма к раздражителям. Кроме того, кофеин может ухудшать состояние пациентов с мигренью, тревожными расстройствами и нарушениями сна.

