Российские медики перечислили причины не есть яблоки

Гастроэнтеролог Галина Барташевич: кислота в яблоках может вызывать раздражение слизистой ЖКТ вместе с болями.Российские медики перечислили причины не употреблять яблоки. Следует помнить, что эти фрукты содержат кислоту и другие активные компоненты, на которые организм может отреагировать нежелательным образом. Об этом специалисты рассказали порталу «74.RU».По словам одного из врачей, гастроэнтеролога Галины Барташевич, яблоки лучше не есть тем, кто имеет проблемы с пищеварительным трактом, связанные с нарушением целостности его слизистой.«В сыром виде яблоки нежелательно есть людям с язвенной болезнью, особенно 12-перстной кишки. Так как содержащаяся в них кислота будет лишний раз раздражать слизистую», - сообщила Барташевич.Также медики указалина другие патологии, при которых противопоказано есть яблоки.Индивидуальная непереносимость.Аллергия.Повышенная чувствительность ЖКТ.Гастрит.Повышенная кислотность.Некомпенсированный диабет.В то же время яблоки обладают обширным рядом полезных свойств, содержат много пектина – клетчатки, эффективно улучающей состояние кишечного микробиома. Эксперты напомнили, что снизить слишком кислый эффект яблок можно, если их запекать.

