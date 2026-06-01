Психолог указала на высокую стоимость лечения РПП

К реабилитации необходимо привлекать терапевтов и нутрициологов.Чем раньше пациент начнёт терапию, тем выше вероятность устойчивой ремиссии. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала специалист по работе с расстройством пищевого поведения Екатерина Тетерникова.«Лечить РПП во всём мире дорого. У меня есть и друг, и коллега, заведующий отделением, он говорит, что для больницы пациент с РПП обходится дороже, чем онкобольной, потому что нужно много разных специалистов. У нас не так много клиник, где мы можем полечиться. Самостоятельно это всё-таки недёшево. Чем раньше мы начинаем лечиться, тем прогноз лучше, можем выйти в устойчивую ремиссию. Тогда нам нужен нутрициолог или консультант по питанию, который научит есть. Человек не умеет, не понимает, как есть. Куча заблуждений, мифов, глупостей. Второе, нам нужен психолог, потому что есть психологический фактор, есть эмоциональный фактор: я не понимаю, что с собой делать, как справляться со своими эмоциями. Если мы говорим про расстройство пищевого поведения, понадобится врач-терапевт, который скажет, какие анализы сдать, посмотрит их и адекватно сделает выводы по всему».

