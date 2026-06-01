Какие симптомы могут говорить о непереносимости алкоголя?

Испытываете ли вы какие-то странные симптомы после того, как выпьете? Вот что говорят об этом врачи.Ухудшение самочувствия после выпивки или появление неблагополучных симптомов может означать, что у человека имеется состояние, называемое непереносимостью алкоголя. В основном это означает, что организм реагирует аллергическими реакциями на компоненты алкогольных напитков: например, на используемые при их изготовлении химические вещества, зерно, консерванты или на продукты ферментации, возникающие в ходе производства.Покраснение лица. Краснота, возникающая вскоре после употребления спиртного, часто вызывается не опьянением, а тем, что проявляется аллергическая реакция. Это один из распространенных симптомов непереносимости алкоголяКрапивница, красные зудящие шишки на коже. Они тоже могут говорить о непереносимости алкоголя. Некоторые люди реагируют на ингредиенты спиртных напитков, покрываясь крапивницей или кожной сыпью, которая может сопровождаться зудом. Они определенно требуют внимания врачей.Ухудшение симптомов астмы. Исследования показывают, что прием алкоголя вполне способен ухудшать астматические симптомы. Это также может вызвать полномасштабный приступ астмы.Заложенность носа. По аналогичным причинам алкоголь может привести и к заложенности носа.Низкое кровяное давление. Спиртное часто сначала снижает артериальное давление (до 12 часов после приема), поэтому многие после выпивки бледнеют. У некоторых людей алкоголь может привести к очень низкому кровяному давлению и головокружению. Но впоследствии артериальное давление возрастает, может достигать опасно высоких параметров.

