Известные препараты от анемии оказались помощниками в борьбе с раком
Речь идет о лекарствах класса HIF-PHI, которые стимулируют образование эритроцитов и помогают организму справляться с нехваткой кислорода. Однако в ходе экспериментов исследователи обнаружили, что эти препараты способны не только бороться с анемией, но и замедлять рост клеток, а также препятствовать образованию новых кровеносных сосудов, необходимых опухолям для развития.
Особенно удивило ученых то, что этот эффект сохранялся даже в отсутствие белков, через которые препараты, как считалось ранее, должны действовать. Это указывает на существование ранее неизвестных механизмов влияния лекарств на клеточный метаболизм и рост тканей.
Авторы отмечают, что открытие может иметь большое значение для онкологии. Многие пациенты с раком одновременно страдают анемией, вызванной самой опухолью или химиотерапией. Если дальнейшие исследования подтвердят результаты, один препарат сможет одновременно решать две задачи — корректировать анемию и подавлять развитие опухоли.
Добавил belyash в категорию Онкология
