TN: кето-диета может помочь защитить от ряда заболеваний головного мозга

Согласно новому исследованию, диета, разработанная для снижения веса, может предложить и другие дополнительные преимущества. Результаты исследования были опубликованы в журнале Translational Neurodegeneration.Исследователи из Университета Коимбры в Португалии изучили десятки предыдущих исследований, анализирующих эту диету и ее связь с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и болезнь Хантингтона.Если вы придерживаетесь кетогенной (или кето) диеты, вы будете отдавать приоритет жирам и белкам, сокращая при этом потребление углеводов – и, как оказалось, одновременно можете защитить свой мозг от болезней.Команда также изучила исследования, касающиеся кето-диеты в целом, пытаясь определить влияние диеты с высоким содержанием жиров и молочных продуктов на метаболизм организма – то, как он хранит и использует энергию в виде глюкозы (сахара).Проблемы с переработкой глюкозы лежат в основе ряда заболеваний головного мозга, и команда исследователей пришла к выводу, что кето-диета обладает реальным потенциалом в качестве метода лечения этих состояний.Они также признают наличие ряда трудностей, связанных с использованием диеты в качестве метода лечения.«Кетогенная диета стала метаболически ориентированной стратегией, обладающей потенциальным профилактическим и терапевтическим значением при нейродегенеративных заболеваниях», — пишут исследователи в своей статье. «Хотя доклинические исследования продемонстрировали обнадеживающие результаты, остаются существенные пробелы в понимании долгосрочных последствий, безопасности и практической применимости кетогенной диеты в клинических условиях».Кетогенная диета работает за счет того, что организм сжигает жир для получения энергии вместо глюкозы (которую мы получаем в основном из углеводов). Биологически это известно как метаболическое состояние, называемое кетозом, при котором вместо глюкозы используются молекулы жира, называемые кетонами.Это означает, что вес можно быстро сбросить, а кето-диета в некоторых случаях даже назначается для лечения эпилепсии.Как отмечают исследователи, существует множество механизмов, посредством которых он может защищать и от нейродегенеративных заболеваний.Например, мозг, работающий на пределе своих возможностей, может использовать кетоны в качестве альтернативного, аварийного источника энергии, как это было продемонстрировано в исследованиях болезни Альцгеймера, — таким образом, в некоторой степени способствуя восстановлению стабильности и функциональности нейронов.Также было показано, что кетоны снижают воспаление в моделях болезни Паркинсона и рассеянного склероза у мышей, усиливают важный процесс клеточной очистки, называемый аутофагией, и способствуют развитию кишечной микрофлоры, связанной с улучшением работы мозга.В итоге, получается множество доказательств того, что кето-диета — и вызываемые ею метаболические изменения — может воздействовать на некоторые процессы, которые, как считается, способствуют развитию ряда тяжелых заболеваний головного мозга.«Кетогенная диета может служить дополнительным метаболическим вмешательством, поддерживающим специфическое лечение заболеваний за счет повышения метаболической устойчивости и содействия управлению симптомами», — пишут исследователи.Исследование показало, что кето-диета может помочь защитить от болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.Однако все не так просто, как кажется, и дело не сводится к применению кето-диеты у людей с высоким риском нейродегенеративных заболеваний. Большинство рассмотренных исследований проводились на животных, а не на людях, поэтому необходимы дальнейшие исследования в рамках клинических испытаний.Кетогенная диета также является одной из самых сложных в соблюдении, поэтому убедить пациентов следовать ей может быть непросто. Кроме того, она часто сопровождается различными неприятными побочными эффектами: например, у некоторых людей она связана с запоорами, бессонницей и повышением уровня холестерина.Предыдущие исследования показали, что кето-диета может нанести вред в долгосрочной перспективе и увеличить риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Эти недостатки необходимо сопоставить с любыми преимуществами кето-диеты.Новый обзор дает представление о текущем состоянии научных знаний в этой области. Многочисленные рассмотренные исследования предоставляют убедительные доказательства того, что соблюдение кето-диеты и улучшение здоровья мозга взаимосвязаны, хотя их результаты не следует рассматривать изолированно.«Этот обзор подчеркивает потенциал кетогенной диеты в лечении нейродегенеративных заболеваний на основе современных научных данных, а также указывает на необходимость дальнейших исследований для оптимизации ее применения и устранения существующих пробелов», — пишут исследователи.

