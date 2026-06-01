TN: кето-диета может помочь защитить от ряда заболеваний головного мозга
Исследователи из Университета Коимбры в Португалии изучили десятки предыдущих исследований, анализирующих эту диету и ее связь с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и болезнь Хантингтона.
Если вы придерживаетесь кетогенной (или кето) диеты, вы будете отдавать приоритет жирам и белкам, сокращая при этом потребление углеводов – и, как оказалось, одновременно можете защитить свой мозг от болезней.
Команда также изучила исследования, касающиеся кето-диеты в целом, пытаясь определить влияние диеты с высоким содержанием жиров и молочных продуктов на метаболизм организма – то, как он хранит и использует энергию в виде глюкозы (сахара).
Проблемы с переработкой глюкозы лежат в основе ряда заболеваний головного мозга, и команда исследователей пришла к выводу, что кето-диета обладает реальным потенциалом в качестве метода лечения этих состояний.
Они также признают наличие ряда трудностей, связанных с использованием диеты в качестве метода лечения.
«Кетогенная диета стала метаболически ориентированной стратегией, обладающей потенциальным профилактическим и терапевтическим значением при нейродегенеративных заболеваниях», — пишут исследователи в своей статье. «Хотя доклинические исследования продемонстрировали обнадеживающие результаты, остаются существенные пробелы в понимании долгосрочных последствий, безопасности и практической применимости кетогенной диеты в клинических условиях».
Кетогенная диета работает за счет того, что организм сжигает жир для получения энергии вместо глюкозы (которую мы получаем в основном из углеводов). Биологически это известно как метаболическое состояние, называемое кетозом, при котором вместо глюкозы используются молекулы жира, называемые кетонами.
Это означает, что вес можно быстро сбросить, а кето-диета в некоторых случаях даже назначается для лечения эпилепсии.
Как отмечают исследователи, существует множество механизмов, посредством которых он может защищать и от нейродегенеративных заболеваний.
Например, мозг, работающий на пределе своих возможностей, может использовать кетоны в качестве альтернативного, аварийного источника энергии, как это было продемонстрировано в исследованиях болезни Альцгеймера, — таким образом, в некоторой степени способствуя восстановлению стабильности и функциональности нейронов.
Также было показано, что кетоны снижают воспаление в моделях болезни Паркинсона и рассеянного склероза у мышей, усиливают важный процесс клеточной очистки, называемый аутофагией, и способствуют развитию кишечной микрофлоры, связанной с улучшением работы мозга.
В итоге, получается множество доказательств того, что кето-диета — и вызываемые ею метаболические изменения — может воздействовать на некоторые процессы, которые, как считается, способствуют развитию ряда тяжелых заболеваний головного мозга.
«Кетогенная диета может служить дополнительным метаболическим вмешательством, поддерживающим специфическое лечение заболеваний за счет повышения метаболической устойчивости и содействия управлению симптомами», — пишут исследователи.
Однако все не так просто, как кажется, и дело не сводится к применению кето-диеты у людей с высоким риском нейродегенеративных заболеваний. Большинство рассмотренных исследований проводились на животных, а не на людях, поэтому необходимы дальнейшие исследования в рамках клинических испытаний.
Кетогенная диета также является одной из самых сложных в соблюдении, поэтому убедить пациентов следовать ей может быть непросто. Кроме того, она часто сопровождается различными неприятными побочными эффектами: например, у некоторых людей она связана с запоорами, бессонницей и повышением уровня холестерина.
Предыдущие исследования показали, что кето-диета может нанести вред в долгосрочной перспективе и увеличить риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Эти недостатки необходимо сопоставить с любыми преимуществами кето-диеты.
Новый обзор дает представление о текущем состоянии научных знаний в этой области. Многочисленные рассмотренные исследования предоставляют убедительные доказательства того, что соблюдение кето-диеты и улучшение здоровья мозга взаимосвязаны, хотя их результаты не следует рассматривать изолированно.
«Этот обзор подчеркивает потенциал кетогенной диеты в лечении нейродегенеративных заболеваний на основе современных научных данных, а также указывает на необходимость дальнейших исследований для оптимизации ее применения и устранения существующих пробелов», — пишут исследователи.
