Обнаружено средство против возрастного воспаления мозга

Ученые обнаружили, что экспериментальная терапия на основе внеклеточных везикул, полученных из человеческих нейральных стволовых клеток, способна уменьшать возрастное воспаление мозга и улучшать память. Результаты исследования опубликованы в Journal of Extracellular Vesicles (JEV).С возрастом в мозге развивается хроническое слабовыраженное воспаление, которое связано с ухудшением памяти и снижением когнитивных способностей. Исследователи проверили, сможет ли назальное введение внеклеточных везикул — микроскопических частиц, содержащих терапевтические молекулы, — замедлить эти процессы. Пожилым мышам ввели всего две дозы препарата через нос.После лечения в гиппокампе, области мозга, отвечающей за память и обучение, снизились признаки воспаления и окислительного стресса. У животных также уменьшилась активность молекулярных путей, которые считаются ключевыми драйверами возрастных изменений мозга. Одновременно повысилась активность генов, связанных с энергетическим обменом и защитой нервных клеток.Дополнительный анализ показал, что содержащиеся во внеклеточных везикулах микроРНК подавляют механизмы, запускающие хроническое воспаление. Кроме того, исследователи зафиксировали масштабную перестройку работы иммунных клеток мозга — микроглии, которая стала менее склонной поддерживать воспалительные процессы.Эти изменения сопровождались улучшением памяти и когнитивных функций у животных. Авторы считают, что такая терапия может стать перспективным способом борьбы с возрастным снижением работы мозга.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки