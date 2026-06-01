Обнаружено средство против возрастного воспаления мозга
С возрастом в мозге развивается хроническое слабовыраженное воспаление, которое связано с ухудшением памяти и снижением когнитивных способностей. Исследователи проверили, сможет ли назальное введение внеклеточных везикул — микроскопических частиц, содержащих терапевтические молекулы, — замедлить эти процессы. Пожилым мышам ввели всего две дозы препарата через нос.
После лечения в гиппокампе, области мозга, отвечающей за память и обучение, снизились признаки воспаления и окислительного стресса. У животных также уменьшилась активность молекулярных путей, которые считаются ключевыми драйверами возрастных изменений мозга. Одновременно повысилась активность генов, связанных с энергетическим обменом и защитой нервных клеток.
Дополнительный анализ показал, что содержащиеся во внеклеточных везикулах микроРНК подавляют механизмы, запускающие хроническое воспаление. Кроме того, исследователи зафиксировали масштабную перестройку работы иммунных клеток мозга — микроглии, которая стала менее склонной поддерживать воспалительные процессы.
Эти изменения сопровождались улучшением памяти и когнитивных функций у животных. Авторы считают, что такая терапия может стать перспективным способом борьбы с возрастным снижением работы мозга.
