Россиян предупредили об опасности выпечки без упаковки из супермаркетов

Выпечка без упаковки из супермаркетов может быть опасна, поскольку некоторые покупатели не пользуются щипцами, трогают ее руками и кладут обратно на прилавок. Из-за этого есть риск получения пищевых инфекций, предупредила диетолог Марина Макиша.«Так можно получить стрептококки, стафилококки, вплоть до гепатита А. Все это может передаваться через руки. Поэтому продукты питания в любом случае должны храниться на прилавках таким образом, чтобы никто не трогал их руками», — сказала специалист.Диетолог Нурия Дианова также предупредила о вероятности оседания на открытой выпечке плесени, которая может быть занесена на обуви с улицы. В этой связи она не рекомендовала покупать хлебобулочные изделия без упаковки людям со слабым желудочно-кишечным трактом, детям, беременным, пожилым и людям с циррозом печени или онкологическими заболеваниями, проходящим терапию.Ранее на выпечке, лежащей на прилавке одного из сетевых продуктовых магазинов в Москве, заметили таракана. Покупатель зафиксировал, как насекомое ползет по самсе без упаковки.Гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анастасия Гостроус заявила, что выпечка — один из самых вредных завтраков. Она провоцирует повышенное газообразование и может вызвать изжогу.

