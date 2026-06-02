Раскрыт единственный рабочий способ профилактики проблем со спиной

Травматолог Инес Монтеро заявила, что существует только один рабочий способ профилактики проблем со спиной. Ее рекомендацию приводит издание HuffPost.По словам Монтеро, зачастую для профилактики проблем со спиной советуют следить за осанкой, избегать резких движений и купить эргономичное кресло. «Послушайте внимательно: большинство пациентов с хроническими болями в спине, которых я осматриваю, следуют этим рекомендациям в точности», — отметила доктор.Единственным работающим методом предотвратить дискомфорт в спине она назвала регулярное движение. Когда человек находится в одном положении на протяжении долгого времени, происходит разрушение позвоночника. «Это как оставить машину на стоянке на годы. Что происходит? Двигатель ржавеет, шины изнашиваются. Прощай, мобильность», — пояснила Монтеро.В связи с этим сспециалист посоветовала, если человек много времени проводит сидя, вставать каждые 30 минут, чтобы сделать несколько упражнений на растяжку. Кроме того, пользу спине принесут прогулки, добавила она.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки