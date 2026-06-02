Раскрыт единственный рабочий способ профилактики проблем со спиной
По словам Монтеро, зачастую для профилактики проблем со спиной советуют следить за осанкой, избегать резких движений и купить эргономичное кресло. «Послушайте внимательно: большинство пациентов с хроническими болями в спине, которых я осматриваю, следуют этим рекомендациям в точности», — отметила доктор.
Единственным работающим методом предотвратить дискомфорт в спине она назвала регулярное движение. Когда человек находится в одном положении на протяжении долгого времени, происходит разрушение позвоночника. «Это как оставить машину на стоянке на годы. Что происходит? Двигатель ржавеет, шины изнашиваются. Прощай, мобильность», — пояснила Монтеро.
В связи с этим сспециалист посоветовала, если человек много времени проводит сидя, вставать каждые 30 минут, чтобы сделать несколько упражнений на растяжку. Кроме того, пользу спине принесут прогулки, добавила она.
