Frontiers: У интервального голодания обнаружено неожиданное влияние на мозг

Команда китайских исследователей обнаружила, что интервальное снижение объёма калорий позволяет не только снижать вес, но и меняет работу мозга и содержание кишечной микрофлоры. Результатами работы авторы поделились в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.Диагноз ожирение сегодня имеют свыше миллиарда человек во всем мире. Но похудение остается непростой задачей, т.к. аппетит и обменные процессы определяются многими факторами, такими как гормоны, кишечные бактерии и активность мозга.Группа ученых изучила особенности метаболизма и мозговой активности 25 взрослых людей с ожирением в возрасте около 27 лет. Изучались образцы кала, проводились анализы крови и использовалась функциональная магнитно-резонансная томография для расчёта активности разных зон мозга.Программу похудения рассчитали на два этапа. Первые 32 дня испытуемым давали специально подготовленные блюда с постепенно уменьшающейся калорийностью. Далее еще 30 дней они должны были придерживаться строгого режима питания, предусматривавшего потребление 500 килокалорий в сутки для женщин и 600 килокалорий для мужчин.За период эксперимента испытуемые в среднем утратили 7,6 килограмма, то есть, приблизительно 7,8% от исходной массы тела. У них стали меньше объемы талии и жировой ткани, снизились артериальное давление, концентрация глюкозы и холестерина в крови, улучшились маркеры работы печени.Сканирование мозга выявило понижение активности в ряде областей, что связаны с аппетитом, алгоритмом вознаграждения и пищевыми предпочтениями. Исследователи считают, что подобные изменения оказывают влияние на тягу к еде и умение контролировать пищевое поведение при похудении.Параллельно учеными зафиксированы заметные изменения в кишечной микрофлоре: стало больше микроорганизмов Faecalibacterium prausnitzii, Parabacteroides distasonis и Bacteroides uniformis, но число кишечной палочки (Escherichia coli) снизилось.Анализ показал и связи между некоторыми видами бактерий и активностью отдельных областей мозга. Часть микроорганизмов была связана со сниженной активностью участков, что отвечают за самоконтроль и принятие решений, а другие демонстрировали корреляцию с областями, что участвуют в обучении, эмоциях и внимании.Авторы работы наметили следующий шаг: понять, какие конкретно кишечные бактерии и зоны мозга имеют ключевое значение в снижении веса и его сохранении в долгосрочной перспективе.

