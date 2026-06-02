Врач рассказала, какие средства нельзя наносить при солнечных ожогах

Жаркая погода часто приводит к солнечным ожогам, и многие в попытке облегчить состояние используют «народные» методы, которые могут только навредить. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, чем нельзя смазывать повреждённую кожу.По словам специалиста, в список запрещённых средств входят сливочное масло, сметана, жирные кремы и вазелин. Они создают на коже плёнку, которая мешает отдаче тепла и усиливает воспаление. Также нельзя использовать спирт, одеколон и любые лосьоны на спиртовой основе — они пересушивают и дополнительно травмируют кожу.Кроме того, врач предостерегла от самостоятельного прокалывания волдырей и сдирания шелушащейся кожи. Это мешает естественному заживлению и может привести к инфицированию.Для облегчения симптомов Уланкина рекомендует специальные гели и лосьоны с алоэ вера, глицерином, гиалуроновой кислотой или пантенолом. Эти средства помогают увлажнить и успокоить кожу. Держать их лучше в холодильнике — холод дополнительно снимет боль и жар.При лёгких и умеренных ожогах полезен прохладный (но не ледяной) душ. В период восстановления следует носить свободную одежду из натуральных тканей, чтобы не раздражать повреждённые участки.Если покраснение и боль сильные, врач может назначить стероидные кремы или обезболивающие препараты, однако подбирать такое лечение самостоятельно нельзя — его должен рекомендовать специалист после осмотра.

