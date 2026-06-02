Специалисты напомнили о правилах хранения продуктов летом

Летом вероятность пищевых отравлений значительно возрастает. Многие продукты становятся опасными уже через несколько часов пребывания в тепле. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, сколько времени можно хранить готовые блюда в холодильнике без риска для здоровья.Как сообщает "Волгоградская правда.ру", жареную свинину, говядину и баранину рекомендуется хранить при температуре от +2 до +6 °C не более 36 часов. Шашлык из птицы сохраняет свежесть до 48 часов. Котлеты, паштет, пельмени, бифштексы, беляши, биточки и плов желательно съесть в течение суток.Салаты из свежих овощей и фруктов без заправки хранятся до 18 часов. Если в них добавлены майонез или соус, срок сокращается до 12 часов. При наличии консервированных овощей или яиц блюдо рекомендуется съесть в течение 6 часов. Овощи, зелень и листовые салаты при первых признаках увядания или порчи следует сразу утилизировать.Жареный и вареный картофель, а также тушеные овощи и крупяные блюда не стоит хранить дольше 16 часов. Свежая рыба остается пригодной к употреблению до суток при температуре не выше +2 °C. Копченая и жареная рыба может храниться до 48 часов, а раки и креветки — не более 12 часов. Молоко, сливки и сыворотку допускается хранить до 36 часов при температуре от +2 до +6 °C. Кефир, ряженка, творог и домашний сыр сохраняют свежесть до 72 часов.Кроме того, специалисты советуют не хранить рядом сырые продукты, полуфабрикаты и готовые блюда. Также не следует оставлять по соседству качественные продукты и те, что имеют признаки порчи или вызывают сомнения в свежести.

