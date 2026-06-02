Назван способ отличить лень от выгорания

Выгорание часто маскируется под лень и потерю дисциплины, предупредила бизнес-психолог, экономист Екатерина Каталина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы отличить одно от другого.По словам эксперта, не каждое нежелание работать говорит о слабой воле. Иногда лень даже полезна, она помогает человеку экономить силы и не тратить ресурс там, где задачу можно упростить. Однако если откладывание дел становится постоянным, становится трудно даже приехать в офис, а концентрация исчезает уже в начале дня, это может быть признаком перегруза или выгорания.Проблемы же начинаются, когда человек уже не просто ищет короткий путь, а регулярно не может заставить себя работать: отвлекается на телефон, выходит на перекуры, долго раскачивается перед простыми задачами или с трудом собирается в офис, рассказала психолог.«ВОЗ описывает выгорание как профессиональный феномен, связанный с хроническим рабочим стрессом, с которым не удалось справиться. Среди его признаков называется истощение, психологическая дистанция от работы, негативное отношение к ней и снижение профессиональной эффективности. При этом выгорание не считается медицинским диагнозом», — поделилась эксперт.Выгоревший человек может выглядеть со стороны ленивым, так как хуже концентрируется, медленнее решает задачи, раздражается от просьб и теряет интерес к тому, что раньше делал нормально, обозначила собеседница «Ленты.ру». Все это является попыткой организма снизить нагрузку, уточнила психолог.

