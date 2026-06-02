Врач объяснил, можно ли вытянуть рост, вися на турнике

Врач-нейрохирург Университетской клиники Казанского федерального университета Андрей Вершинин рассказал, можно ли «добавить» себе роста, повисая на турнике.«Практически каждый человек утром немного выше, чем вечером, — поясняет Андрей Вершинин. — Основной механизм связан с межпозвонковыми дисками. Ночью, когда мы лежим, осевая нагрузка на позвоночник минимальна, диски активно восстанавливают содержание жидкости — происходит их гидратация. Они становятся выше и лучше амортизируют».Днём под весом тела, при ходьбе и сидении диски постепенно теряют часть воды, уплощаются. Общая длина позвоночного столба уменьшается. В норме разница между утренним и вечерним ростом — 1–2 сантиметра. Это не болезнь, а естественный процесс, пишет АиФ.Бытует стойкий миф: если регулярно висеть на перекладине, можно стать выше даже во взрослом возрасте. Андрей Вершинин называет это заблуждение очень распространённым, но не соответствующим реальности.«После завершения костного роста длина трубчатых костей уже не изменяется, а именно она определяет основной рост человека. То есть после закрытия зон роста (у женщин примерно к 16–18 годам, у мужчин к 18–21) вытянуть себя уже невозможно. Ни турник, ни другие упражнения не удлинят сформированные кости», — подчёркивает врач.Тогда что же происходит во время виса? Кратковременная тракционная разгрузка позвоночника: под собственным весом уменьшается компрессия на диски, мышцы расслабляются, и позвоночный столб временно декомпрессируется. У некоторых людей возникает ощущение «вытягивания» и даже появляется иллюзия роста. Но это эффект на минуты, а не на годы.«Турник — это не метод увеличения роста, а в определённых случаях инструмент декомпрессии и мышечной разгрузки», — резюмирует нейрохирург.Он также предупреждает: при нестабильности позвонков, крупных грыжах, тяжёлом остеопорозе или плечелопаточных проблемах вис на турнике может быть опасен. Прежде чем использовать перекладину «для спины», стоит проконсультироваться со специалистом.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки