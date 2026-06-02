Невролог назвала минерал снижает риск развития деменции

У людей, которые потребляли на 41% больше магния, чем стандартная дневная норма, мозг был на год моложе, чем у других.Деменция - это синдром или группа симптомов, связанных с продолжающимся снижением функции мозга. Хотя лекарства нет, есть некоторые шаги, которые можно предпринять, чтобы снизить риск развития деменции в будущем.Согласно новому исследованию, один из таких шагов может включать увеличение потребления магния.Магний является жизненно важным минералом, необходимым организму для различных функций, включая укрепление костей, регулирование уровня сахара в крови и артериального давления, а также функции мышц и нервов. Его можно найти в растительных продуктах, таких как бобовые, темно-зеленые листовые овощи, орехи, семена, цельнозерновые и обогащенные злаки. Он также содержится в рыбе, птице и говядине."Большее количество магния в нашем ежедневном рационе приводит к улучшению здоровья мозга с возрастом. Увеличение потребления продуктов, богатых магнием, также может помочь снизить риск развития деменции", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.В рамках исследования было проанализировано более 6000 «когнитивно здоровых» участников в возрасте от 40 до 63 лет. У тех, кто потребляет более 550 миллиграммов магния каждый день, возраст мозга примерно на один год меньше к тому времени, когда они достигают 55 лет, по сравнению с теми, у кого «нормальное» потребление магния составляет около 350 миллиграммов в день.Исследователи сосредоточились на продуктах, богатых магнием, таких как листовые зеленые овощи, бобовые, орехи, семена и цельнозерновые продукты, чтобы дать среднюю оценку потребления магния из рациона. Участники прошли МРТ, чтобы оценить объем их мозга."Исследование показывает, что увеличение потребления магния на 41% может привести к меньшему возрастному сморщиванию мозга, что связано с лучшей когнитивной функцией и более низким риском или задержкой. начало деменции в более позднем возрасте".

