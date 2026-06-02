Диетолог объяснил, сколько можно съесть ягод в день
Как рассказала диетолог Ольга Редина, этого количества достаточно для получения необходимых витаминов и антиоксидантов. Превышение дозы может привести к вздутию живота, расстройству пищеварения и резким скачкам уровня сахара в крови.
Эксперт подчеркнула, что не существует одной самой полезной ягоды. Черника поддерживает зрение, черная смородина богата витамином С, а малина содержит много клетчатки. Для максимальной пользы важно включать в рацион разные виды сезонных продуктов, а не делать ставку на один.
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и склонностью к аллергии следует соблюдать осторожность. Клубника и малина считаются сильными аллергенами, пишет РГ.
Редина опровергла миф о возможности создать запас витаминов на год вперед. Организм не способен накапливать большинство полезных веществ впрок. Ягоды стоит рассматривать как часть здорового сезонного питания, а не как способ компенсировать будущие ошибки в рационе.
