Онколог Воробьев назвал наиболее распространенный симптомом рака прямой кишки
У большинства людей нет никаких симптомов до тех пор, пока болезнь не распространится, что не помогает этой мрачной статистике. К счастью, врач поделился «наиболее распространенным» симптомом, который может насторожить.
Рак кишечника, также известный как колоректальный рак, может развиваться как в толстой, так и в прямой кишке.
«Рак прямой кишки — это рак, который развивается в прямой кишке, последнем сегменте кишечника, прежде чем он достигнет ануса», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
В то время как рак прямой кишки часто не проявляет настораживающих признаков на ранних стадиях, врач поделился тем, что гематохезия является ключевым симптомом, о котором следует знать. Гематохезия описывает прохождение свежей крови через прямую кишку.
«Человек может увидеть ярко-красную кровь или более темную кровь либо сверху, либо в смеси со стулом, либо на туалетной бумаге. Если вы видите кровь в кале, вы должны немедленно обратиться к своему терапевту. К крови в какае всегда нужно относиться серьезно».
Гематохезия является наиболее распространенным признаком у пациентов с этим типом рака.
Рак прямой кишки также может вызвать изменения в привычках вашего кишечника. От запора до диареи, рак прямой кишки может проявляться по-разному.
«Это будет постоянно происходить в течение нескольких недель и не улучшаться».
