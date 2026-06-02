Онколог Воробьев назвал наиболее распространенный симптомом рака прямой кишки

Из-за расположения раковой опухоли симптомы рака прямой кишки часто проявляются в туалете.У большинства людей нет никаких симптомов до тех пор, пока болезнь не распространится, что не помогает этой мрачной статистике. К счастью, врач поделился «наиболее распространенным» симптомом, который может насторожить.Рак кишечника, также известный как колоректальный рак, может развиваться как в толстой, так и в прямой кишке.«Рак прямой кишки — это рак, который развивается в прямой кишке, последнем сегменте кишечника, прежде чем он достигнет ануса», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.В то время как рак прямой кишки часто не проявляет настораживающих признаков на ранних стадиях, врач поделился тем, что гематохезия является ключевым симптомом, о котором следует знать. Гематохезия описывает прохождение свежей крови через прямую кишку.«Человек может увидеть ярко-красную кровь или более темную кровь либо сверху, либо в смеси со стулом, либо на туалетной бумаге. Если вы видите кровь в кале, вы должны немедленно обратиться к своему терапевту. К крови в какае всегда нужно относиться серьезно».Гематохезия является наиболее распространенным признаком у пациентов с этим типом рака.Рак прямой кишки также может вызвать изменения в привычках вашего кишечника. От запора до диареи, рак прямой кишки может проявляться по-разному.«Это будет постоянно происходить в течение нескольких недель и не улучшаться».

