Россиянам перечислили восемь запретов перед сдачей анализов крови

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что перед сдачей анализов крови нужно придерживаться восьми запретов. Их она перечислила россиянам в Telegram-канале.Во-первых, по словам Янг, за сутки до сдачи анализов нельзя заниматься интенсивными силовыми нагрузками. Во-вторых, на этот же период необходимо отказаться от алкогольных напитков. Доктор добавила, что утром перед сдачей анализа крови нельзя принимать лекарства и БАДы.В-четвертых, за два-три часа до процедуры необходимо отказаться от курения, предупредила врач. Еще четыре запрета Янг посоветовала соблюдать за 8-10 часов до сдачи анализов: не пить кофе и соки, а также не жевать жвачку и не употреблять пищу.

