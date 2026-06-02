Врач назвала продукты, которые ведут к развитию целлюлита

Некоторые продукты превращают жир в целлюлит. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог и клинический нутрициолог Ольга Смирнова в беседе с «Чемпионатом».По словам эксперта, целлюлит возникает не просто из-за лишнего жира. Жировые клетки (адипоциты) увеличиваются под воздействием питания или гормонов, сдавливают сосуды и провоцируют отёк. Одновременно с этим коллагеновые перегородки теряют эластичность и тянут кожу вниз, а жир с жидкостью выталкивают её вверх. В результате появляются бугорки и ямки.Специалист выделила четыре основные группы причин: гормональный дисбаланс, нарушение лимфотока, хронический стресс и, конечно, питание. При этом врач подчёркивает: вопреки распространённому мифу, целлюлит возникает не только от жирной еды. Механизм гораздо сложнее.К развитию целлюлита ведут следующие продукты.Сахар и продукты с высоким гликемическим индексом (выпечка, белый хлеб, сладкие йогурты, газировка). Они запускают процесс гликации — «засахаривания» коллагена, делая волокна жёсткими, и провоцируют скачок инсулина, который блокирует сжигание жира.Избыток соли и скрытый натрий (сыр, колбаса, консервы, соевый соус, фастфуд). Натрий удерживает воду, вызывая отёчный целлюлит, сдавливает лимфососуды и делает бугорки более заметными.Трансжиры и рафинированные масла (маргарин, магазинный майонез, кондитерский жир, фритюр). Они засоряют метаболизм, делают мембраны клеток жёсткими и провоцируют воспаление в жировой ткани.Алкоголь. Он вызывает отёк, заставляет печень «откладывать» детоксикацию, вымывает витамины группы B и C. Самое опасное — сладкие коктейли, ликёры и пиво (из-за фитоэстрогенов и высокого гликемического индекса).Избыток кофе (более 4-5 чашек в день). Стимулирует выброс кортизола, способствующего набору жира в проблемных зонах, и может обезвоживать глубокие слои кожи.Молочные продукты (при индивидуальной непереносимости). У многих взрослых они вызывают задержку жидкости и содержат следовые количества гормонов, влияющих на эстрогеновый фон.Особенно опасны сочетания жира и сахара (пончики, мороженое), жира и соли (картофель фри), а также жира, соли и муки (пицца), подчёркивает Смирнова.Борьба с целлюлитом, по мнению врача, должна быть комплексной: снижение потребления вредных продуктов, достаточное питьё, восполнение дефицитов (витамин С, цинк, кремний), ежедневная активность (ходьба, сухой массаж, контрастный душ).«Целлюлит — это не болезнь, а сигнал организма о нарушении обменных процессов, застоях и дефицитах», — резюмировала Ольга Смирнова.

